"Арсенал" может выкупить у "Боруссии" трансфер Обамеянга

16 января 2018 11:45

Нападающий сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг может во время текущего зимнего трансферного окна в январе перейти из немецкой команды "Боруссия Дортмунд" в английский футбольный клуб "Арсенал".По сообщениям британской спортивной прессы, уже сегодня может решиться вопрос перехода 28-летнего форварда "желто-черных" в стан "канониров". По информации источников, сегодня лондонский клуб ожидает решения руководства дортмундской команды, отпустят ли они Обамеянга в "Арсенал" или нет.Отметим, что в нынешнем сезоне на текущий момент Пьер-Эмерик Обамеянг забил уже 13 голов в 15 сыгранных матчах чемпионата Германии в составе дортмундской "Боруссии".Поделиться: