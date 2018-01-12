"Реал Мадрид" - "Вильярреал", прогноз, прямая онлайн трансляция

13 января 2018 16:45

Сегодня в рамках 19-го тура чемпионата Испании по футболу 2017/2018 мадридский "Реал" сыграет на своем домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу" против команды "Вильярреал", прямая онлайн видео трансляция начнется в 18:15 (время московское).Прогноз. Несмотря на значительную потерю очков в прошедших встречах, сегодня "королевский клуб" является явным фаворитом матча. У подопечных Зинедина Зидана повышенная мотивация, так как отставание от первого места уже очень весомое.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Испании "Реал Мадрид" - "Вильярреал" будет доступна на канале "Матч ТВ", посмотреть ее можно начиная с 18:15 по московскому времени.Поделиться: