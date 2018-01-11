"Интер" интересуется трансфером Фернандеша из "Локомотива"

12 января 2018 15:39

Итальянский футбольный клуб "Интер" проявляет свою заинтересованность в опытном португальском полузащитнике Мануэле Фернандеше, который уже несколько сезонов выступает в чемпионате России в составе московской команды "Локомотив".Согласно информации из итальянской прессы, миланский клуб рассматривает вариант трансфера 31-летнего игрока "железнодорожников" уже этой зимой в январе.Отметим, что Мануэл Фернандеш выступает в составе московского "Локомотива" четвертый сезон, в нынешнем розыгрыше чемпионата России португалец сыграл в 20 матчах, в которых записал на свой счет пять забитых голов, сделав весомый вклад в то, чтобы его команда смогла стать лидером в турнирной таблице Премьер-лиги.Поделиться: