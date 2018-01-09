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Деулофеу может перейти из "Барселоны" в "Наполи" или "Интер"

11 января 2018 10:25
Молодой испанский нападающий Жерар Деулофеу во время январского зимнего трансферного окна может перейти из команды "Барселона" в один из итальянских клубов "Наполи" или "Интер", которые в нем заинтересованы.
Деулофеу может перейти из "Барселоны" в "Наполи" или "Интер"

Сообщается о том, что у 23-летнего форварда "сине-гранатовых" есть несколько предложений по продолжению карьеры, в его услугах заинтересованы "Наполи" и "Интер", "неаполитанцы" готовы выкупить у "сине-гранатовых" трансфер Деулофеу, а "нерадзурри" готовы арендовать игрока до конца сезона. Отмечается, что сам футболист заинтересован в аренде, дабы по окончании текущего сезона принять решение по продолжению карьеры.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Италия, Трансферы Наполи, Трансферы Интер, Трансферы Барселона
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