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Может состояться трансфер Смолова из "Краснодара" в "Вест Хэм"

10 января 2018 23:34
Этой зимой во время январского трансферного окна может состояться переход нападающего сборной России Фёдора Смолова из футбольного клуба "Краснодар" в английскую команду "Вест Хэм Юнайтед".
Может состояться трансфер Смолова из "Краснодара" в "Вест Хэм"

Зарубежные газеты сообщают о том, что "молотобойцы" рассматривают вариант покупки 27-летнего форварда "быков", при этом отмечается, что им придется расстаться с одним из своих футболистов, а именно нападающим Диафра Сако. Отметим, что ранее в появлялась информация о том, что Смолов сам заинтересован в трансфере в "Вест Хэм Юнайтед".

На текущий момент в нынешнем розыгрыше на чемпионата России Фёдор Смолов забил 10 голов в 13 матчах.
Категория: Трансферы Россия, Трансферы Англия, Трансферы Краснодар, Трансферы Вест Хэм Юнайтед
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