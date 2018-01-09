Может состояться трансфер Смолова из "Краснодара" в "Вест Хэм"

10 января 2018 23:34

Этой зимой во время январского трансферного окна может состояться переход нападающего сборной России Фёдора Смолова из футбольного клуба "Краснодар" в английскую команду "Вест Хэм Юнайтед".Зарубежные газеты сообщают о том, что "молотобойцы" рассматривают вариант покупки 27-летнего форварда "быков", при этом отмечается, что им придется расстаться с одним из своих футболистов, а именно нападающим Диафра Сако. Отметим, что ранее в появлялась информация о том, что Смолов сам заинтересован в трансфере в "Вест Хэм Юнайтед".На текущий момент в нынешнем розыгрыше на чемпионата России Фёдор Смолов забил 10 голов в 13 матчах.Поделиться: