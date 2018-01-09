"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по трансферу Моура из "ПСЖ"

10 января 2018 23:24

Футбольный клуб из чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по возможному трансферу полузащитнику сборной Бразилии Лукасу Моура, выступающего в французской команде "Пари Сен-Жермен".Как сообщается британскими спортивными газетами, представители "манкунианцев" пытаются уже в январе 2018 года договориться о покупке 25-летнего игрока "парижан". Отмечается, что в французской команде готовы отпустить Моура в английский клуб, если за него будет заплачено около 40 миллионов евро. В свою очередь в "Манчестер Юнайтед" надеются значительно уменьшить сумму отступных за Лукаса Моура, который в нынешнем сезоне практически не имеет игровой практики.Поделиться: