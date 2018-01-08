"Реал Мадрид" хочет подписать Икарди из "Интера" в январе

09 января 2018 18:19

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" рассматривает возможность трансфера нападающего сборной Аргентины Мауро Икарди, выступающего в настоящее время в миланской команде "Интер".Сообщается о том, что руководство "королевского клуба" намерено этой зимой пополнить свой состав высококлассными игроками в линии нападения, чтобы улучшить свое положение в чемпионате Испании. Одним из главных претендентов на переход в "Реал" является как раз 24-летний форвард "Интера", который может стать игроком "сливочных" уже в январе.На летнее же трансферное окно намечена покупка нападающего сборной Англии и "Тоттенхэма" Гарри Кейна.Поделиться: