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"Реал Мадрид" хочет подписать Икарди из "Интера" в январе

09 января 2018 18:19
Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" рассматривает возможность трансфера нападающего сборной Аргентины Мауро Икарди, выступающего в настоящее время в миланской команде "Интер".
"Реал Мадрид" хочет подписать Икарди из "Интера" в январе

Сообщается о том, что руководство "королевского клуба" намерено этой зимой пополнить свой состав высококлассными игроками в линии нападения, чтобы улучшить свое положение в чемпионате Испании. Одним из главных претендентов на переход в "Реал" является как раз 24-летний форвард "Интера", который может стать игроком "сливочных" уже в январе.

На летнее же трансферное окно намечена покупка нападающего сборной Англии и "Тоттенхэма" Гарри Кейна.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Италия, Трансферы Реал Мадрид, Трансферы Интер
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