"Барселона" договорилась с "Палмейрасом" по трансферу Ерри Мина

09 января 2018 18:07

В январе 2018 года лидер чемпионата Испании команда "Барселона" может пополнить свой состав молодым центральным защитником сборной Колумбии Ерри Мина, который в настоящее время выступает в составе бразильского клуба "Палмейрас".Сообщается о том, что "сине-гранатовым" удалось договориться с бразильским клубом по поводу покупки 23-летнего игрока. По информации зарубежных источников, "Барселона" заплатит "Палмейрасу" за Ерри Мина в качесвте компенсации около одиннадцати с половиной миллионов евро.Отметим то, что Ерри Мина с 2016 года стал призываться в сборную Колумбии, тогда же она с национальной командой завоевал бронзовые медали Кубка Америки.Поделиться: