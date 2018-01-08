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"Барселона" договорилась с "Палмейрасом" по трансферу Ерри Мина

09 января 2018 18:07
В январе 2018 года лидер чемпионата Испании команда "Барселона" может пополнить свой состав молодым центральным защитником сборной Колумбии Ерри Мина, который в настоящее время выступает в составе бразильского клуба "Палмейрас".
"Барселона" договорилась с "Палмейрасом" по трансферу Ерри Мина

Сообщается о том, что "сине-гранатовым" удалось договориться с бразильским клубом по поводу покупки 23-летнего игрока. По информации зарубежных источников, "Барселона" заплатит "Палмейрасу" за Ерри Мина в качесвте компенсации около одиннадцати с половиной миллионов евро.

Отметим то, что Ерри Мина с 2016 года стал призываться в сборную Колумбии, тогда же она с национальной командой завоевал бронзовые медали Кубка Америки.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Барселона
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