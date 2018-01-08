Трансфер Санчеса из "Арсенала" в "Манчестер Сити" может состояться на неделе

09 января 2018 17:58

На этой неделе может состояться громкий трансфер января, нападающий сборной "Чили" Алексис Санчес может уже этой зимой перейти из лондонского футбольного клуба "Арсенал" в команду "Манчестер Сити".По информации британской спортивной прессы, все ближе к реальности становится возможный переход 29-летнего чилийца из стана "канониров" в стан "горожан" в январе, так как летом контракт Санчеса с лондонским клубом заканчивается, и он сможет уйти бесплатно. В интересах "Арсенала" продать Алексиса уже сейчас, дабы хоть сколько нибудь на этом заработать. Есть вероятность, что Санчес перейдет в "Манчестер СитИ" на этой неделе примерно за 30 миллионов фунтов стерлингов.Поделиться: