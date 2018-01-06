Китайский клуб дает "Реалу Мадрид" 90 млн за трансфер Гарета Бэйла

07 января 2018 14:30

Китайский футбольный клуб "Гуанчжоу Эвергранд Таобао" готов во время январского трансферного окна попробовать выкупить у испанского клуба "Реал Мадрид" трансфер атакующего полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла.По информации испанских спортивных изданий, команда из китайской Суперлиги готова заплатить за переход 28-летнего футболиста "королевского клуба" около 90 миллионов евро, почти столько же, сколько сам "Реал" в свое время заплатил за него лондонскому "Тоттенхэму".В нынешнем сезоне из-за повреждений, Гарет Бэйл сыграл в чемпионате Испании на текущий момент всего в шести матчах, забив в них два гола.Поделиться: