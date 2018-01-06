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Китайский клуб дает "Реалу Мадрид" 90 млн за трансфер Гарета Бэйла

07 января 2018 14:30
Китайский футбольный клуб "Гуанчжоу Эвергранд Таобао" готов во время январского трансферного окна попробовать выкупить у испанского клуба "Реал Мадрид" трансфер атакующего полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла.
Китайский клуб дает "Реалу Мадрид" 90 млн за трансфер Гарета Бэйла

По информации испанских спортивных изданий, команда из китайской Суперлиги готова заплатить за переход 28-летнего футболиста "королевского клуба" около 90 миллионов евро, почти столько же, сколько сам "Реал" в свое время заплатил за него лондонскому "Тоттенхэму".

В нынешнем сезоне из-за повреждений, Гарет Бэйл сыграл в чемпионате Испании на текущий момент всего в шести матчах, забив в них два гола.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Реал Мадрид, Трансферы Гуанчжоу Эвергранд Таобао
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