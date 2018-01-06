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"Манчестер Юнайтед" может выкупить у "Бордо" трансфер Малкома за 40 млн

07 января 2018 14:17
Уже в январе 2018 года английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может выкупить у французской команды "Бордо" трансфер молодого бразильского нападающего Малкома за 40 миллионов фунтов стерлингов.
"Манчестер Юнайтед" может выкупить у "Бордо" трансфер Малкома за 40 млн

Различные английские спортивные газеты сообщают о том, что "манкунианцы" во главе с главным тренером португальским специалистом Жозе Моуринью интересуются 20-летним игроком французской команды. Отмечается, что уже этой зимой во время январского трансферного окна "Манчестер Юнайтед" может выкупить у "Бордо" права на Малкома. При этом сумма, за которую молодой нападающий может перейти в "МЮ" составит около 40 миллионов фунтов стерлингов.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Франция, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Бордо
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