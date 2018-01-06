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"Манчестер Юнайтед" готов в январе подписать Озила из "Арсенала"

07 января 2018 14:11
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов во время нынешнего зимнего трансферного окна в январе попробовать подписать атакующего полузащитника сборной Германии и лондонского "Арсенала" Месута Озила.
"Манчестер Юнайтед" готов в январе подписать Озила из "Арсенала"

По сообщениям британских спортивных газет, контракт 29-летнего игрока с "канонирами" заканчивается следующим летом, поэтому есть вероятность, что его могут продать в январе, дабы хоть сколько нибудь заработать на его трансфере. По информации источников, одним из возможных вариантов является переход в "Манчестер Юнайтед", который заинтересован в Озиле, и где с ним хорошо знаком главный тренер португалец Жозе Моуринью.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Арсенал
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