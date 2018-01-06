"Манчестер Юнайтед" готов в январе подписать Озила из "Арсенала"

07 января 2018 14:11

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов во время нынешнего зимнего трансферного окна в январе попробовать подписать атакующего полузащитника сборной Германии и лондонского "Арсенала" Месута Озила.По сообщениям британских спортивных газет, контракт 29-летнего игрока с "канонирами" заканчивается следующим летом, поэтому есть вероятность, что его могут продать в январе, дабы хоть сколько нибудь заработать на его трансфере. По информации источников, одним из возможных вариантов является переход в "Манчестер Юнайтед", который заинтересован в Озиле, и где с ним хорошо знаком главный тренер португалец Жозе Моуринью.Поделиться: