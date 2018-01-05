Лемар из "Монако" может заменить Санчеса в "Арсенале"

06 января 2018 15:57

Молодой атакующий полузащитник сборной Франции Тома Лемар может этой зимой перейти из французской команды "Монако" в английский футбольный клуб "Арсенал", который в нем заинтересован.Английские спортивные газеты пишут о том, что тренерский штаб "канониров" во главе с Арсеном Венгером рассматривают 22-летнего футболиста "монегасков" в качестве возможной замены своему чилийскому нападающему Алексису Санчесу, если тот во время текущего январского трансферного окна уйдет в другой клуб.Напомним, что регулярно появляются слухи о том, что Алексис Санчес может сменить лондонский "Арсенал" на "Манчестер Сити" или французский "Пари Сен-Жермен".Поделиться: