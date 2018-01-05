"Реал Мадрид" рассматривает трансфер Салаха из "Ливерпуля"

06 января 2018 14:39

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" рассматривает возможность трансфера атакующего полузащитника сборной Египта Мохаммеда Салаха, в настоящее время защищающего цвета английской команды "Ливерпуль".Согласно информации британских и испанских газет, в "королевском клубе" намерены попробовать усилить свой состав 25-летним футболистом "мерсисайдцев". Отмечается, что в январе этот переход будет достаточно не просто совершить, поэтому мадридский клуб рассматривает вариант подписания Салаха уже летом 2018 года.В настоящее время Мохаммеда Салаха сыграл в составе "Ливерпуля" в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии в 21 матче, в которых забил 17 голов.Поделиться: