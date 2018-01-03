"Ливерпуль" может предложить "Роме" за трансфер Алисона 40 млн

05 января 2018 22:41

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" может этой зимой во время январского трансферного окна может пополнить свой состав голкипером сборной Бразилии Алисоном, выступающем в составе итальянской команды "Рома".Сообщается о том, что тренерский штаб "мерсисайдцев" во главе с Юргеном Клоппом заинтересованы в 25-летнем страже ворот "римлян". Отмечается то, что английский клуб может потратить на трансфер опытного бразильского вратаря "Ромы" около 40 миллионов фунтов стерлингов.В нынешнем сезоне на текущий момент Алисон является основным голкипером "Ромы", сыграв за нее уже в 18 матчах Серии А.Поделиться: