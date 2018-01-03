"Ливерпуль" может предложить "Роме" за трансфер Алисона 40 млн
05 января 2018 22:41Английский футбольный клуб "Ливерпуль" может этой зимой во время январского трансферного окна может пополнить свой состав голкипером сборной Бразилии Алисоном, выступающем в составе итальянской команды "Рома".
Сообщается о том, что тренерский штаб "мерсисайдцев" во главе с Юргеном Клоппом заинтересованы в 25-летнем страже ворот "римлян". Отмечается то, что английский клуб может потратить на трансфер опытного бразильского вратаря "Ромы" около 40 миллионов фунтов стерлингов.
В нынешнем сезоне на текущий момент Алисон является основным голкипером "Ромы", сыграв за нее уже в 18 матчах Серии А. Поделиться: