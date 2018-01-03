"ПСЖ" ведет переговоры по трансферу Доннаруммы из "Милана"

05 января 2018 20:38

Лидер чемпионата Франции футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" ведет переговоры по возможному трансферу юного голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, вступающего на текущий момент в "Милане".Сообщается о том, что во время Рождественских праздников агент 18-летнего вратаря Мино Райола якобы провел встречу со спортивным директором "парижан" в Монте-Карло, где и осуждался вероятный переход стража ворот "россонери". Отмечается, что шансы на трансфер Доннаруммы в "ПСЖ" повышаются еще тем, что есть разговоры о том, что нынешний голкипер французской команды Кевин Трапп может сменить команду.В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Джанлуиджи Доннарумма сыграл за "Милан" во всех 19 состоявшихся матчах.Поделиться: