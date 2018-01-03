"Барселона" может заплатить "Ливерпулю" за трансфер Коутиньо 140 млн

05 января 2018 20:19

Испанская команда "Барселона" готова попробовать договориться с английским футбольным клубом "ЛиверпулЬ" по поводу трансфера бразильского атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо в январе.По информации британских газет, "сине-гранатовые" могут предложить "мерсисайдцам" около 140 миллионов евро за 25-летнего игрока сборной Бразилии в качестве отступных.Напомним, что ранее регулярно писалось в зарубежных СМИ о том, что "Барселона" намерена уже этой зимой попробовать выкупить у "Ливерпуля" права на Коутиньо, при этом отмечалось то, что сам футболист имеет желание сменить команду в ближайшее время и перебраться в чемпионат Испании.Поделиться: