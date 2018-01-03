Состоялся трансфер Бьорна Сигурдарсона в "Ростов"

05 января 2018 20:09

Официально состоялся трансфер 26-летнего нападающего сборной Исландии Бьорна Сигурдарсона в российский футбольный клуб "Ростов", о чем сообщается представителями "желто-синих".Сообщается, что с исландским новичком подписан контракт, который будет рассчитан на три с половиной года, при этом присутствует опция, которая позволяет продлить соглашение еще на один год, в случае необходимости.Отметим, что ранее Бьорн Сигурдарсон выступал в составе норвежского футбольного клуба "Мольде", за который в сезоне 2017 года сыграл в чемпионате в 27 матчах, в которых записал на свой счет 16 забитых голов.Поделиться: