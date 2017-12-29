"Ювентус" хочет выкупить у "Реала Мадрид" трансфер Тони Крооса

04 января 2018 17:07

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" рассматривает вариант трансфера опытного полузащитника сборной Германии Тони Крооса, который уже несколько лет успешно защищает цвета испанского клуба "Реал Мадрид".По информации итальянских источников, в стане "старой синьоры" намерены попробовать подписать 28-летнего немецкого футболиста "королевского клуба" во время следующего летнего трансферного окна, по окончании текущего сезона.При этом отмечается то, что возможен вариант того, что Тони Кроос может будет включен в сделку по возможному трансферу аргентинского форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы в мадридский "Реал", который им давно интересуется.Поделиться: