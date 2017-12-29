"Ювентус" хочет договориться по трансферу Эмре Джана из "Ливерпуля"

04 января 2018 16:34

Действующий чемпион итальянской Серии А футбольный клуб "Ювентус" намерен договориться по поводу трансфера полузащитника сборной Германии Эмре Джана, выступающего в составе английской команды "Ливерпуль".Сообщается о том, что "старая синьора" пытается подписать предварительный договор с 23-летним футболистом "мерсисайдцев" уже во время зимнего трансферного окна, дабы следующим летом, когда у Джана закончится контракт с английским клубом, он на правах свободного агента перешел в туринский "Ювентус".На текущий момент в нынешнем сезоне Эмре Джан сыграл в 17 матчах чемпионата Англии, в которых отметился одним забитым голом.Поделиться: