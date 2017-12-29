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Тибо Куртуа готов продлить контракт с "Челси"

04 января 2018 16:12
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил о том, что он счастлив в составе английского футбольного клуба "Челси", и что он готов продлить с ним соглашение, несмотря на интерес со стороны мадридского "Реала".
Тибо Куртуа готов продлить контракт с "Челси"

В своем интервью 25-летний страж ворот заявил о том, что его все устраивает в составе "аристократов", и что он не думает об уходе в другой клуб.

"Я счастлив в "Челси", и сделка близка. Я спокоен и расслаблен, потому что я привязан к "Челси". Несмотря на все слухи, я сосредоточен на "Челси", - скал голкипер лондонского клуба.

Напомним, что Тибо Куртуа находится в списке трансферных интересов испанского клуба "Реал Мадрид".
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Челси
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