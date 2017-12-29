"Фенербахче" готовы выкупить у "Зенита" трансфер Кришито

04 января 2018 13:36

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" готов во время нынешнего зимнего трансферного окна попробовать выкупить у российского клуба "Зенит" права на опытного итальянского защитника Доменико Кришито.Зарубежные газеты пишут о том, что турецкая команда заинтересована в подписании 31-летнего футболиста "сине-бело-голубых" уже в этом январе, и что якобы даже готова заплатить "Зениту" за трансфер Кришито около двух миллионов евро. Напомним, что ранее уже сообщалось об интересе со стороны турецкого клуба к Доменико Кришито, тогда в его подписании был заинтересован "Галатасарай".Отметим, что действующее соглашение Кришито с "Зенитом" рассчитано до лета 2018 года.Поделиться: