"Манчестер Сити" в январе может подписать Наваса из "Реала Мадрид"

03 января 2018 17:37

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити", лидирующий в чемпионате Англии, может в январе этой зимой выкупить у испанского "Реала Мадрид" трансфер опытного костариканского вратаря Кейлора Наваса.По информации британских газет, тренерский штаб "горожан" во главе с испанским тренером Хосепом Гвардиолой заинтересованы в 31-летнем страже ворот "королевского клуба", и готовы попробовать подписать его в январе 2018 года. Отмечается, что по слухам, мадридский "Реал" планирует купить нового стража ворот, и если это произойдет, то "Манчестер Сити" как раз хочет воспользоваться ситуацией и выкупить Наваса, который уже несколько лет является основным в составе "сливочных".Поделиться: