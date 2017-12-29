Тренер Египта поддержал трансфер Салаха из "Ливерпуля" в "Реал Мадрид"

29 декабря 2017 15:08

Главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер поддержал возможный трансфер атакующего полузащитника Мохаммеда Салаха из английской команды "Ливерпуль" в испанский клуб "Реал Мадрид".Наставник египетской сборной заявил в своем интервью: "У него есть много качеств. Он очень быстрый игрок, хорош с технической точки зрения, он является хорошим финишером, и это будет хорошо для Мадрида."Напомним о том, что ранее стали появляться слухи о том, что "королевский клуб" хочет выкупить у "мерсисайдцев" трансфер Мохаммеда Салаха, который при этом сам заинтересован в переходу в "Реал Мадрид".Поделиться: