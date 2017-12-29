"Наполи" ведет переговоры по трансферу Дармиана из "Манчестер Юнайтед"

29 декабря 2017 13:30

Итальянский футбольный клуб "Наполи" начал вести переговоры по трансферу защитника сборной Италии Маттео Дармиана, который в настоящее время является игроком английской команды "Манчестер Юнайтед".По данным итальянских источников, представители "неаполитанцев" уже встречались с агентом 28-летнего игрока "манкунианцев", где предложили ему контракт сроком на четыре года с заработной платой в размере двух миллионов евро за сезон. И как отмечается, Дармина имеет желание перебраться в Наполи", но хочет, чтобы его оклад был таким же как в "Манчестер Юнайтед" в размере 2,8 миллионов евро в год.В нынешнем сезоне Маттео Дармиан сыграл на данный момент в чемпионате Англии всего в четырех матчах.Поделиться: