"Арсенал" готов начать переговоры по трансферу Мареза из "Лестер Сити"

29 декабря 2017 12:57

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" готов начать в январе 2018 переговоры по трансферу атакующего полузащитник сборной Алжира Рияда Мареза, выступающего уже несколько лет в составе команды "Лестер Сити"."Канониры" уже давно интересуются 26-летним футболистом "лис", они рассматривали вариант его покупки еще прошлым летом, и вот теперь снова активизировали свой интерес к алжирскому игроку. Отмечается, что Марез может стать заменой одному из футболистов "канониров" из атакующей линии, который может уйти из "Арсенала" этой зимой, например чилиец Алексис Санчес или немец Месут Озил.Трансферная стоимость Рияда Мареза может составить около 45 миллионов фунтов стерлингов.Поделиться: