Дани Себальос из "Реала Мадрид" может заменить в "Ливерпуле" Коутиньо

29 декабря 2017 12:19

Молодой испанский полузащитник Дани Себальос, выступающий в составе мадридского футбольного клуба "Реал", во время зимнего январского трансферного окна заменить в английской команде "Ливерпуль" бразильца Коутиньо, собравшегося в "Барселону".Сообщается о том, что в том случае, если Коутиньо все же переберется этой зимой в испанскую команду "Барселона", то 21-летний футболист "королевского клуба" может быть подписан на его место. В стане "мерсисайдцев" рассматривают вариант аренды Себальоса на пол года доа конца текущего сезона.В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Дани Себальос сыграл пока только в шести матчах, в которых при этом забил два гола.Поделиться: