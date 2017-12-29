"Интер" заинтересован в трансфере двух игроков "Барселоны"

29 декабря 2017 12:06

Итальянский футбольный клуб "Интер" рассматривает вариант подписания сразу двух игроков испанской команды "Барселона", "нерадзурри" готовы начать переговоры по ним уже этой зимой в январе 2018 года.Сообщается о том, что Миланский клуб обратил свое внимание на 28-летнего защитник Алеша Видаля и 23-летнего атакующего полузащитника Жерар Деулофеу. По информации итальянской прессы, "Интер" намерен попробовать подписать обоих футболистов на правах аренды до конца текущего сезона, с последующим правом выкупа следующим летом.Напомним, что ранее сообщалось, что другой итальянский клуб "Рома" заинтересована в Алеше Видале.Поделиться: