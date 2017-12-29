Луис Энрике может заменить в "ПСЖ" Унаи Эмери

29 декабря 2017 11:59

Бывший наставник испанского футбольного клуба "Барселона" Луис Энрике может заменить на посту главного тренера французской команды "Пари Сен-Жермен" своего соотечественника Унаи Эмери.Французские спортивные газеты пишут о том, что по завершению текущего сезона тренерской скамейке "парижан" могут произойти изменения, вместо Эмери может быть приглашен Энрике, хорошо зарекомендовавший себя по работе в стане "Барселоны". При этом отмечается, что все скорее всего будет зависеть от того, как "ПСЖ" выступит в этом сезоне в Лиге чемпионов, где уже в 1/8 им предстоит сыграть с главным фаворитом турнира мадридским "Реалом".Поделиться: