"Реал Мадрид" заинтересован в трансфере 17-летнего игрока "Фулхэма" Сессеньона

28 декабря 2017 22:05

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" заинтересован в трансфере юного левого защитника Райана Сессеньона, который в настоящее время достаточно успешно выступает в составе английской команды "Фулхэм".Сообщается о том, что "королевский клуб" готов во время следующего летнего трансферного окна попробовать выкупить у "дачников" права на 17-летнего футболиста. Ранее сообщалось, что Сессеньон также заинтересовал "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур".Райан Сессеньон уже второй сезон играет в основном составе футбольного клуба "Фулхэм", приняв участие уже в 46 матчах Чемпионшипа, в которых записал на свой счет 9 голов.Поделиться: