Может состояться трансфер Хавьера Пасторе из "ПСЖ" в "Интер"

28 декабря 2017 14:20

Уже этой зимой во время январского трансферного окна может состояться переход аргентинского атакующего полузащитника Хавьера Пасторе из французской команды "Пари Сен-Жермен" в итальянский футбольный клуб "Интер".Французские газеты пишут о том, что тренерский штаб "нерадзурри" рассматривает вариант покупки 28-летнего игрока "парижан" в начале 2018 года, при этом отмечается, что сам Пасторе имеет желание вернуться обратно выступать в итальянскую Серию А, где он переезда в Париж защищал цвета "Палермо".Трансферная стоимость Хавьера Пасторе может оцениваться "ПСЖ" в 30 миллионов евро, по мнению СМИ, именно столько могут потребовать у "Интера" за переход аргентинца.Поделиться: