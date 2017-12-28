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"Ювентус" заинтересован в трансфере Эмре Джана из "Ливерпуля"

28 декабря 2017 14:01
Действующий чемпион Италии туринский футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в трансфере в январе 2018 молодого опорного полузащитника сборной Германии и английской команды "Ливерпуль" Эмре Джана.
"Ювентус" заинтересован в трансфере Эмре Джана из "Ливерпуля"

Сообщается, что "старая синьора" готова кроме некой суммы отступных, предложить как часть сделки по 23-летнему игроку "мерсисайдцев" своего 22-летнего хорватского нападающего Марко Пьяца.

Отмечается, что нынешнее соглашение Джана с "Ливерпулем" заканчивается следующим летом, и в конце сезона, если контракт не будет продлен, футболист сможет бесплатно уйти из английской команды в другой клуб. При этом британские газеты пишут, что Эмре отказывается подписывать новое соглашение с "Ливерпулем".
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Италия, Трансферы Ювентус, Трансферы Ливерпуль
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