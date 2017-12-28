"Рома" в январе хочет подписать Видаля из "Барселоны"

28 декабря 2017 11:55

Итальянская команда "Рома" собирается во время зимнего трансферного окна попробовать договориться с испанским футбольным клубом "Барселона" по поводу подписания испанского защитника Алеша Видаля.Сообщается о том, что "римляне" заинтересованы в 28-летнем игроке "сине-гранатовых", во время января 2018 года собираются достичь соглашения с испанским клубом по поводу аренды Видаля до конца текущего сезона, с возможностью полного выкупа прав на его следующим летом.В нынешнем сезоне Алеш Видаль сыграл пока всего в 10 матчах чемпионата Испании, при этом только в четырех выходил на поле с первых минут в основном составе "Барселоны".Поделиться: