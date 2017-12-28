"Арсенал" и "Челси" интересуются Джеймсом Тарковски из "Бёрнли"

28 декабря 2017 11:23

Сразу два больших лондонских футбольных клуба "Арсенал" и "Челси" заинтересовались центральным защитником команды "Бёрнли" Джеймсом Тарковски, английские гранды рассматривают возможность его трансфера этой зимой в январе 2018 года.В нынешнем сезоне благодаря игре в обороне, в которой 25-летний Тарковски играет одну из ключевых ролей, "бородовые" пропустили пока только 15 голов, меньше, чем "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Такая уверенная игра привлекла внимание со стороны больших команд, которые и заинтересовались в частности Джеймсом, который попал в сферу трансферных интересов "канониров" и "синих", именно они могут попробовать выкупить права на защитника "Бёрнли" в январе.Поделиться: