Зимой Лукас Моура может перейти из "ПСЖ" в "Челси"

28 декабря 2017 11:09

Во время открывающегося зимнего трансферного окна бразильский полузащитник Лукас Моура может перейти из французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в английскую команду "Челси", которая в нем заинтересована.В нынешнем сезоне 25-летний футболист сборной Бразилии не попадает в стартовый состав "парижан", на данный момент на его счету всего пять выходов на замену и один забитый гол. Такая ситуация может подтолкнуть Моура на решение о смене клуба уже в январе 2018 года, и одним вариантов является лондонский "Челси", именно ему британские спортивные газеты приписывают интерес к полузащитнику "ПСЖ".Поделиться: