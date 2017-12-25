"Бавария" и "Манчестер Юнайтед" интересуются Дибалой из "Ювентуса"

28 декабря 2017 00:50

Немецкая команда "Бавария "Мюнхен" и английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" могут поспорить между собой за трансфер нападающего сборной Аргентины и итальянского "Ювентуса" Пауло Дибалы.В зарубежной прессе регулярно появляются слухи о том, что 24-летний футболист "старой синьоры" близок к тому, чтобы сменить команду во время следующих трансферных окон. Одними вариантов продолжения карьеры для аргентинца называются "Бавария" и "Манчестер Юнайтед", именно они могут поспорить между собой за трансфер Пауло.Ранее сообщалось о том, что "Манчестер Юнайтед" готов предложить "Ювентусу" за Дибалу около 60 миллионов фунтов стерлингов.Поделиться: