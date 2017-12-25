"Бавария", "Челси" и "Ювентус" интересуются Карраско из "Атлетико"

28 декабря 2017 00:31

Полузащитник сборной Бельгии и испанского "Атлетико Мадрид" Янник Феррейра Карраско попал в сферу зимних трансферных интересов сразу трех европейских грандов, немецкой "Баварии", английского "Челси" и итальянского "Ювентуса".Сообщается, что малое количество игрового время Карраско в нынешнем сезоне, может подтолкнуть 24-летнего бельгийца сменить команду уже во время январского трансферного окна. По информации зарубежных СМИ, свою карьеру полузащитник "матрасников" может продолжить в "Баварии", "Челси" или "Ювентусе", которые рассматривают его в качестве возможного новичка команды.В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Янник Карраско сыграл в 12 матчах (5 в основном составе), забил три гола.Поделиться: