"Бенфика" и "Порту" интересуются Бруно Пересом из "Ромы"

28 декабря 2017 00:19

Два португальских футбольных гранда команды "Порту" и "Бенфика" заинтересованы в трансфере бразильского защитника Бруно Переса, выступающего в настоящее время в итальянском футбольном клубе "Рома".Итальянские спортивные газеты сообщают о том, что "орлы" и "драконы" готовы подписать 27-летнего бразильца "римлян" этой зимой в январе 2018 года на правах аренды на полгода, до конца текущего сезона.В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Бруно Перес не часто появляется на поле в составе "РОмы", за которую на данный момент сыграл в девяти матчах Серии А, в которых результативными действиями не отметился.Поделиться: