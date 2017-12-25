Состоялся трансфер Вирджила ван Дейка в "Ливерпуль" из "Саутгемптона"

27 декабря 2017 23:01

Сегодня официально состоялся на данный момент самый громкий зимний трансфер, защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк перешел из команды "Саутгемптон" в футбольный клуб "Ливерпуль", сделка стала рекордной.Сообщается, что 26-летний футболист подписал соглашение с "мерсисайдцами", по условиям которого он будет зарабатывать 180 тысяч фунтов стерлингов в неделю При этом трансфер Ван Дейка в "Ливерпуль" стал рекордным для защитников, за него "Саутгемптону" было заплачено 75 миллионов фунтов стерлингов.К своей новой команде Вирджил ван Дейк присоединится 1 января 2018 года, когда официально откроется зимнее трансферное окно.Поделиться: