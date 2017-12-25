В январе "Барселона" может подписать Ерри Мина из "Палмейраса"

27 декабря 2017 21:52

В январе 2018 года испанская футбольная команда "Барселона" может пополнить свой состав молодым центральным защитником сборной Колумбии Ерри Мина, который в настоящее время является игроком бразильского клуба "Палмейрас".Сообщается о том, что 23-летний колумбиец является одной из главных трансферных целей "каталонцев" этой зимой. "Барселона" давно следит за выступлениями Мина, и по информации зарубежных СМИ, уже готова к томы, чтобы подписать талантливого футболиста бразильской команды.Отметим то, что Ерри Мина с 2016 года стал призываться в сборную Колумбии, тогда же она с национальной командой завоевал бронзовые медали Кубка Америки.Поделиться: