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В январе "Барселона" может подписать Ерри Мина из "Палмейраса"

27 декабря 2017 21:52
В январе 2018 года испанская футбольная команда "Барселона" может пополнить свой состав молодым центральным защитником сборной Колумбии Ерри Мина, который в настоящее время является игроком бразильского клуба "Палмейрас".
В январе "Барселона" может подписать Ерри Мина из "Палмейраса"

Сообщается о том, что 23-летний колумбиец является одной из главных трансферных целей "каталонцев" этой зимой. "Барселона" давно следит за выступлениями Мина, и по информации зарубежных СМИ, уже готова к томы, чтобы подписать талантливого футболиста бразильской команды.

Отметим то, что Ерри Мина с 2016 года стал призываться в сборную Колумбии, тогда же она с национальной командой завоевал бронзовые медали Кубка Америки.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Барселона
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