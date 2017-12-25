"Барселона" зимой может выкупить у "Арсенала" трансфер Озила

27 декабря 2017 18:59

Испанская команда "Барселона" во время предстоящего зимнего трансферного окна, которое откроется в январе 2018 года, может попробовать выкупить у английского "Арсенала" права на немецкого полузащитника Месута Озила.Сообщается о том, что 29-летний футболист сборной Германии находится в пятерке трансферных целей "сине-гранатовых" на январь, и что "Барселона" может попробовать договориться с "канонирами" по поводу его покупки.В нынешнем сезоне на текущий момент Месут Озил сыграл в составе "Арсенала" в 16 матчах чемпионата Англии, в которых записал на свой счет четыре забитых гола.Поделиться: