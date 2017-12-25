Моуринью хочет подписать в "МЮ" Дибалу из "Ювентуса" за 60 млн

27 декабря 2017 14:41

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" португалец Жозе Моуринью хочет подписать нападающего сборной Аргентины Пауло Дибалу, который в настоящее время выступает в составе итальянской команды "Ювентус".Сообщается о том, что "особенный" считает, что для удачного совершения трансфера 24-летнего игрока "старой синьоры" будет достаточно предложить 60 миллионов фунтов стерлингов в качестве отступных. Ранее появлялась информация о том, что Дибала также интересен и мадридскому клубу "Реал".В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Пауло Дибала забил за "Ювентус" уже 12 голов в 17 сыгранных матчах Серии А.Поделиться: