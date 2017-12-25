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Моуринью хочет подписать в "МЮ" Дибалу из "Ювентуса" за 60 млн

27 декабря 2017 14:41
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" португалец Жозе Моуринью хочет подписать нападающего сборной Аргентины Пауло Дибалу, который в настоящее время выступает в составе итальянской команды "Ювентус".
Моуринью хочет подписать в "МЮ" Дибалу из "Ювентуса" за 60 млн

Сообщается о том, что "особенный" считает, что для удачного совершения трансфера 24-летнего игрока "старой синьоры" будет достаточно предложить 60 миллионов фунтов стерлингов в качестве отступных. Ранее появлялась информация о том, что Дибала также интересен и мадридскому клубу "Реал".

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Пауло Дибала забил за "Ювентус" уже 12 голов в 17 сыгранных матчах Серии А.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Италия, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Ювентус
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