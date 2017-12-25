Стефан де Врей может уйти зимой из "Лацио" в "Ливерпуль" или "Ювентус"

27 декабря 2017 13:48

Защитник сборной Нидерландов Стефан де Врей этой зимой во время январского трансферного окна может уйти из итальянской команды "Лацио" в английский футбольный клуб "Ливерпуль" или в итальянский "Ювентус".По информации итальянских газет, в стане римского клуба не могут договориться о продлении контракта с 25-летним футболистом, в связи с этим, сообщается, чтобы голландец летом не ушел бесплатно, его могут продать этой зимой в январе. Главными претендентами на подписание Стефана де Врея называются как раз английский "Ливерпуль" и итальянский "Ювентус", именно они могут побороться за трансфер защитника "Лацио".Поделиться: