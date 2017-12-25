"Арсенал" готов выкупить у "Реала Мадрид" трансфер Бензема за 40 млн

27 декабря 2017 13:40

Английский футбольный клуб "Арсенал" намерен попробовать выкупить у мадридского "Реала" трансфер французского нападающего Карима Бензема, который в нынешнем сезоне своей игрой за "сливочных" многих разочаровал.Сообщается о том, что в связи с тем, что многие недовольны тем, как 30-летний форвард выступает на данный момент за "Реал", сразу появились слухи о том, что его могут выставить на трансфер. И как стало известно недавно, "Арсенал" готов подписать Бензема в конце текущего сезона, при этом отмечается, что "канониры" готовы предложить за него "королевскому клубу" около 40 миллионов евро.Поделиться: