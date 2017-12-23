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"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с Николасом Отаменди

25 декабря 2017 17:07
Английский клуб "Манчестер Сити", возглавляющий турнирную таблицу Премьер-лиги, собирается в ближайшее время продлить контракт со своим аргентинским центральным защитником Николасом Отаменди.
"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с Николасом Отаменди

Как пишут английские спортивные газеты, "горожане" намерены предложить 29-летнему игроку сборной Аргентины новое соглашение на улучшенных условиях. По данным источника, новый контракт Николаса будет рассчитан до лета 2022 года, того как нынешнее соглашение рассчитано до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне Отаменди является основным игроком "Манчестер СитИ" в линии обороны, на текущий момент он сыграл в 18 матчах чемпионата Англии и записал на свой счет 4 забитых гола.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Сити
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