"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с Николасом Отаменди

25 декабря 2017 17:07

Английский клуб "Манчестер Сити", возглавляющий турнирную таблицу Премьер-лиги, собирается в ближайшее время продлить контракт со своим аргентинским центральным защитником Николасом Отаменди.Как пишут английские спортивные газеты, "горожане" намерены предложить 29-летнему игроку сборной Аргентины новое соглашение на улучшенных условиях. По данным источника, новый контракт Николаса будет рассчитан до лета 2022 года, того как нынешнее соглашение рассчитано до лета 2020 года.В нынешнем сезоне Отаменди является основным игроком "Манчестер СитИ" в линии обороны, на текущий момент он сыграл в 18 матчах чемпионата Англии и записал на свой счет 4 забитых гола.Поделиться: