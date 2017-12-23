"Интер" может выкупить у "Удинезе" трансфер Антонина Барака

25 декабря 2017 16:50

Итальянский футбольный клуб "Интер" может во время январского трансферного окна попробовать выкупить у команды "Удинезе" права на молодого чешского атакующего полузащитника Антонина Барака, показывающего хорошую игру в этом сезоне.Сообщается о том, что "нерадзурри" рассматривают вариант трансфера 23-летнего футболиста сборной Чехии этой зимой, считая, что он способен усилить игру "Интера" в линии атаки.Отметим, что этот сезон является первым для Барака в чемпионате Италии, но он уже успел в первых пятнадцати матчах Серии А записать на свой счет шесть забитых голов.Контракт Антонина с "Удинезе" рассчитан до лета 2022 года.Поделиться: