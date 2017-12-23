"Ливерпуль" интересуется голкипером "ПСЖ" Кевином Траппом

25 декабря 2017 12:26

Футбольный клуб из английской Премьер-лиги "Ливерпуль" заинтересовался возможностью трансфера опытного немецкого вратаря Кевина Траппа, выступающего в нынешнем сезоне в французской команде "Пари Сен-Жермен".Сообщается о том, что главный тренер "мерсисайдцев" немецкий специалист Юрген Клопп хочет видеть своего 27-летнего соотечественника в составе "Ливерпуля". Отмечается, что сам страж ворот "парижан" заинтересован в смене клуба в ближайшее время, возможно уже этой зимой во время январского трансферного окна, так как перестал получать игровое время в команде Унаи Эмери.В нынешнем сезоне Кевин Трапп сыграл всего в двух матчах чемпионата Франции Лиге 1.Поделиться: