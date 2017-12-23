"Манчестер Юнайтед" хочет зимой подписать Сессеньона из "Фулхэма"

25 декабря 2017 11:59

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" хочет во время зимнего трансферного окна в январе 2018 подписать юного левого защитника Райана Сессеньона, который в настоящее время защищает цвета команды "Фулхэм".Сообщается о том, что "манкунианцы" готовы выкупить у "дачников" права на 17-летнего футболиста за 25 миллионов фунтов стерлингов.При этом "МЮ" готов сразу же отдать Райна в аренду обратно в "Фулхэм", чтобы тот доиграл там текущий сезон.Отметим, что несмотря на свой очень юный возраст, Райан Сессеньон уже второй сезон является основным игроком "Фулхэма", сыграв за него в Чемпионшипе уже в 46 матчах, в которых забил 9 голов.Поделиться: