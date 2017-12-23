"ПСЖ" заинтересовался тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино

24 декабря 2017 22:08

Руководство французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" рассматривает вариант назначения на пост главного тренера команды наставника английской команды "Тоттенхэм Хотспур" аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.По информации французских газет, в стане "парижан" рассматривают вопрос о возможном приглашении 45-летнего тренера "шпор" по окончании текущего сезона летом 2018 года. В "ПСЖ" следят за работой Почеттино в "Тоттенхэме" где он за несколько лет добился хороших успехов, поставив своей команде интересную и хорошую игру.Напомним, что в настоящее время главным тренером "ПСЖ" является испанец Унаи Эмери, работой которого не все довольны.Поделиться: