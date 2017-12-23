"Манчестер Юнайтед" готов в зимой отпустить Мхитаряна за 35 миллионов

24 декабря 2017 20:57

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" во время зимнего трансферного окна готов отпустить своего атакующего полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна, если за его трансфер заплатят 35 миллионов фунтов стерлингов.Об этом сообщается английскими спортивными газетами, которые утверждают, что если "манкунианцам" поступит такое предложение, они его рассмотрят.Ранее сообщалось о том, что итальянский футбольный клуб "Интер" хочет подписать 28-летнего игрока "МЮ" в январе на правах аренды до конца текущего сезона. Также была информация о том, что дортмундская "Боруссия" заинтересована в возвращении Мхитаряна в свою команду.Поделиться: